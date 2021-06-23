Göztepe 28 Haziran'da top başı yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe 28 Haziran'da top başı yapacak

Göztepe 28 Haziran'da top başı yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak olan Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü sahaya inecek.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak olan Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü sahaya inecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yapacak.

5 Temmuz'a kadar kendi tesislerinde çalışacak olan sarı-kırmızılı ekip, 6 Temmuz Salı günü ise ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gidecek. Afyonkarahisar'da 13 gün boyunca kamp yapacak Göztepe, 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.

Göztepe'de altyapıda forma giyen birçok genç oyuncunun da A takımla çalışmalara katılması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Elmas Mert Müldür Metin Oktay Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe 28 Haziran'da top başı yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:03:04. #1.15#

title