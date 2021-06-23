Göztepe 28 Haziran'da top başı yapacak

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak olan Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü sahaya inecek.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak olan Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü sahaya inecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yapacak.

5 Temmuz'a kadar kendi tesislerinde çalışacak olan sarı-kırmızılı ekip, 6 Temmuz Salı günü ise ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gidecek. Afyonkarahisar'da 13 gün boyunca kamp yapacak Göztepe, 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.

Göztepe'de altyapıda forma giyen birçok genç oyuncunun da A takımla çalışmalara katılması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı