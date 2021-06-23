Göztepe 28 Haziran'da sahaya inecek

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yapacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, 28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yapacak.

Sarı-kırmızılılar 5 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışmalarını sürdürüp 6 Temmuz Salı günü ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gidecek. Afyonkarahisar'da 13 gün boyunca kamp yapacak Göz-Göz, 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.Şu ana kadar sadece Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer eden İzmir ekibinde Teknik direktör Ünal Karaman'ın Afyonkarahisar kampına kadar en az 3 takviyenin daha yapılmasını istediği bildirildi. Karaman'ın öncelikli olarak stoper transferlerinin tamamlanmasını talep ettiği bildirildi. İzmir temsilcisinin transferde görüştüğü Balıkesirspor'dan ayrılan orta saha Taşkın Çalış, Ankara Keçiörengücü'ne imza attı. Göztepe'de altyapıda forma giyen birçok genç oyuncunun da A takımla çalışmalara katılacağı açıklandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış