Göztepe, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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Göztepe, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Göztepe, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesinde Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

Antalyaspor'la 13. karşılaşma

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İzmir temsilcisi, deplasmanda yaptığı 6 karşılaşmada ise sahadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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