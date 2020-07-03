HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe 20 yıllık seriyi bozmak istiyor

SÜPER Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmek istiyor.

Göztepe 20 yıllık seriyi bozmak istiyor
03.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:36

SÜPER Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmek istiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, yarın kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan Göztepe, ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Spor
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Spor
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı Spor
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Spor
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler Spor
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Spor
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Dilan Çiçek Deniz
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Göztepe 20 yıllık seriyi bozmak istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:10:26. #1.15#
title