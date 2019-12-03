Göztepe: 1-2

03.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:00

STAT: Vefa

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Hakan Karabalcık

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Dobrovoljc (Dk. 63 Mervan Çelik ), Alparslan Erdem (Dk. 79 Bülent Cevahir), Sabo (Dk. 49 Ramazan Civelek), Sosseh, Turgut Doğan Şahin, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Sercan YıldırımGÖZTEPE: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Wallace Reis, Atınç Nukan, Schwechlen, Borges, Yalçın Kayan (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu), Mossoro, Yasin Öztekin (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Deniz Kadah, Eren Derdiyok (Dk. 73 Batuhan Kırdaroğlu)GOLLER: Dk. 63 Sosseh (Fatih Karagümrük) - Dk. 42 Atınç, Dk. 55 Yasin (Göztepe)SARI KARTLAR: Alparslan, Fatih (Fatih Karagümrük), Mossoro (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe'yi ağırladı. Deplasman ekibi, karşılaşmadan 42'nci dakikada Atınç, 55'inci dakikada Yasin'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı. Ev sahibinin tek golü ise 63'üncü dakikada Sonneh'ten geldi. 8'inci dakikada Göztepe'nin kazandığı serbest vuruşta Yasin Öztekin ceza sahası içine topu yükseltti. Schwechlen'in indirdiği topta, karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Atınç'ın vuruşu yandan dışarı gitti.13'üncü dakikada Deniz'in pasıyla hareketlenen Yasin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta top yandan dışarı gitti.18'inci dakikada Deniz'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda top kaleci Aykut'ta kaldı.36'ncı dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Turgut Doğan'ın ceza sahasına kestiği ortada iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ iki hamlede kontrol etti. 39'uncu dakikada Murat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.42'nci dakikada Göztepe golü buldu. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yasin'in ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.48'inci dakikada Göztepe 2'nci gole çok yaklaştı. Deniz'in ceza sahası içinde sağ taraftan ortaya çevirdiği topa arka direkte Mossoro'nun vuruşunda topu Zeki çizgiden çıkardı. 55'inci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Borges ceza sahası içinde buluştuğu topta, pasını penaltı noktası üzerindeKİ Eren'e çevirdi. Eren, topuğuyla pasını daha müsait pozisyondaki Yasin'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazda yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.63'üncü dakikada Karagümrük farkı 1'e indirdi. Mervan Çelik ceza sahası dışında rakibi Wallace Reis'ten sıyrılarak soldan ceza sahası içine girdi ve pasını altıpas üzerindeki Sosseh'e çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki dokunuşu filelerle buluştu: 1-2.67'nci dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in sert vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.92'nci dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Zeki'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Turgut Doğan'ın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Sonneh'in vuruşunu ise Göztepe savunması çizgiden çıkardı.

Mücadelede başka gol olmayınca Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA