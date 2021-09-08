Göztep'de stoper Angel ile imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztep'de stoper Angel ile imzaladı

Göztep'de stoper Angel ile imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel'i transferin son gününde resmen kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel'i transferin son gününde resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Venezuellalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Boşnak stoper Mihojevic'in sakatlığından dolayı sezonun ilk devresini kapatmasının ardından harekete geçen Göztepe, kısa sürede defansa takviye yapmış oldu. 

Kariyerinde son olarak Rusya'nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 resmi maça çıkıp, ağları 1 kez havalandırdı. Venezuella Milli Takımı'nda da 28 karşılaşmada boy gösteren deneyimli futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında görev alması bekleniyor.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Diego Cristiano Çağdaş Atan Lionel Messi Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Göztep'de stoper Angel ile imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:09:37. #1.14#

title