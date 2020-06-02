Gözlükçüler Günü kutlandı Kamu niteliğinde kurulan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği'ne bağlı 20 Bölge Odası, kendi bölgelerinde '1 Haziran Gözlükçüler Gün'ünü kutladılar.

Kamu niteliğinde kurulan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği'ne bağlı 20 Bölge Odası, kendi bölgelerinde '1 Haziran Gözlükçüler Gün'ünü kutladılar.

Bu kapsamda Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyan 8. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, meslektaşlarının Optisyenler ve Gözlükçüler Gününü kutladı.

Federasyon faaliyetlerini sürdüren ve dernek çatısı altında gözlükçülük mesleğinin 6 Aralık 2017 tarihinden itibaren TBMM'de kamu niteliğinde odalar haline getirilmesinden sonra sağlık sunum hizmeti veren gözlükçülük mesleğinin kendine yakışan itibarı ve önemini tekrardan kazandığını söyleyen Yakan, geleceğin, meslektaşları için çok daha güzel olacağını ve hak ettiği yeri bulacağını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA