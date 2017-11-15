Gözlükçü ve Optikçilerin Birlik Kurma Talebi

Ege Gözlükçüler ve Optisyen Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamil Nuri Gizer, Türkiye'deki optikçi ve gözlükçülerin birlik kurabilmesi talebinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul gördüğünü ve torba tasarı içine eklendiğini belirtti.



AA muhabirine açıklama yapan Gizer, sektör olarak sıkıntı ve talepleri dile getirmek üzere dün AK Parti Grup Toplantısına katıldıklarını, tabip ve eczacılar odası gibi bir mesleki birlik kurmalarına ilişkin yasa taleplerini Başbakan Binali Yıldırım'a hatırlattıklarını söyledi.



Başbakan Yıldırım'ın da konuşması sırasında "Gözlükçüler sizin iş tamam" diyerek kendilerine müjdeli haber verdiğini ifade eden Gizer, "Türkiye'de faaliyet gösteren gözlükçü ve optikçiler için oda ve birlik kanununun çıkması talebimiz vardı. Bu talebimiz sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kabul gördü. Sayın Başbakanımızın öneri ve himayesinde 502 sayılı torba tasarı içine kondu. Bu torba tasarı, plan ve bütçe komisyonunda görüşüldü. Bizim talebimiz söz konusu tasarının plan ve bütçeden çıktığı haliyle meclis genel kurulunda bir an önce yasalaşması." diye konuştu.



Gizer, tasarının yasalaşmasıyla 6 bin 500'e yakın optik işletmesinin ortak bir mesleki disipline kavuşturulacağını, 24 derneğin ittifakıyla meslekte tek sesliliğin sağlanacağını dile getirerek, sektörde faaliyet gösteren zincir mağazaların sektöre uyumlu hale gelebileceğini savundu.