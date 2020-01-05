Gözlük Takan İnsanların Daha Şehvetli Görünmesinin 8 Sebebi
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Gözlük Takan İnsanların Daha Şehvetli Görünmesinin 8 Sebebi

Gözlük kullanan insanların diğerlerine göre daha şehvetli göründükleri aşikar. Aklımıza direk sekreter pozu gelse de gözlükler erkeklerde de işe yarıyor.

05.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:19
Gözlük Takan İnsanların Daha Şehvetli Görünmesinin 8 Sebebi

Gözlük kullanan insanların diğerlerine göre daha şehvetli göründükleri aşikar. Aklımıza direk pozu gelse de gözlükler erkeklerde de işe yarıyor. Peki nedir bunun sebebi dedik ve sıraladık:


1- Kullanıcısını zeki gösterir.



2-Açıklama yapar bir görüntü katar.



3-Her zaman bir modası vardır.



4-Yüz şeklinizi dengeler.



5-Gizemli bir hava katar.



6-Sizi farklılaştırır ve görünmenizi sağlar.



7-Makyajınızı ve gözünüzü vurgular.



8-Daha arkadaş canlısı gösterir.


Kaynak: TheGeyik

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