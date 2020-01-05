Gözlük Takan İnsanların Daha Şehvetli Görünmesinin 8 Sebebi
Gözlük kullanan insanların diğerlerine göre daha şehvetli göründükleri aşikar. Aklımıza direk sekreter pozu gelse de gözlükler erkeklerde de işe yarıyor.
Gözlük kullanan insanların diğerlerine göre daha şehvetli göründükleri aşikar. Aklımıza direk sekreter pozu gelse de gözlükler erkeklerde de işe yarıyor. Peki nedir bunun sebebi dedik ve sıraladık:
1- Kullanıcısını zeki gösterir.
2-Açıklama yapar bir görüntü katar.
3-Her zaman bir modası vardır.
4-Yüz şeklinizi dengeler.
5-Gizemli bir hava katar.
6-Sizi farklılaştırır ve görünmenizi sağlar.
7-Makyajınızı ve gözünüzü vurgular.
8-Daha arkadaş canlısı gösterir.