Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olacak
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Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olacak

06.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:44
Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olacak

Tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

Tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan gözetim kıymeti revize edildi.

Söz konusu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması "kilogram" yerine 'adet' bazlı olarak yürütülecek. Bu kapsamda tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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