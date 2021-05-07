Son dakika 3. sayfa: Gözlüğü kırılan yaşlı kadının yardımına polisler koştu

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, gözlüğü kırıldığı için gözleri görmeyen ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gözlüğünü tamir edemeyen yaşlı kadının yardımına polisler yetişti.

Adıyaman'da, gözlüğü kırıldığı için gözleri görmeyen ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gözlüğünü tamir edemeyen yaşlı kadının yardımına polisler yetişti. Kendisine yardımcı olan polislere, yaşlı kadın hem Türkçe hem de Kürtçe dualar etti.

Korona virüs dolayısıyla 17 günlük tam kapanma sonrası gözlükleri kırıldığı için göremeyen Sultan Küçük isimli yaşlı kadın, gözlüğünü yaptırmak için kent merkezine geldi. Burada bütün iş yerlerinin kapalı olduğunu anlayan ve optisyen bulamayan yaşlı kadın Sümer Meydanında bir kaldırım üzerine oturarak çaresiz bir şekilde düşünmeye başladı. Bir süre sonra yaşlı kadını fark eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Sultan Küçük'ün yanına giderek neden dışarıda olduğunu sorması üzerine yaşlı kadın durumu anlattı. Yaşlı kadın için adeta seferber olan polis ekipleri yaşlı kadını ekip aracına bindirerek nöbetçi optisyen aramaya başladı. Adıyaman Belediyesi yakınlarında optisyen bulan polis ekipleri, yaşlı kadının gözlüklerini tamir ettirdi. Gözlüğüne kavuşan yaşlı kadın, polis ekiplerine hem Türkçe hem de Kürtçe dualar etti.

Gözlüğünün yapılmasından dolayı oldukça sevinen Sultan Küçük, "Polisler beni buraya getirdi. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Gözlük olmasa görmüyorum, ağrıyor göz tansiyonumun olmasından dolayı. Allah razı olsun, Allah bin kere razı olsun" dedi.

Daha sonra konuşan optisyen Ahmet Çetin ise, "Şimdi teyzemiz göz tansiyonunun olduğunu söyledi. Gözlüksüz göremediğini, problem yaşadığını söyledi. Gözlüğü kırılmış zaten. Emniyet teşkilatından polis arkadaşlar sağ olsunlar teyzemizi bizlere getirdi. Bizler şuanda gözlüğünün tamirini yapıyoruz. Teyzemizde kimsesinin olmadığını beyan etti bizlere Sağ olsun emniyet teşkilatı sağ olsun, teyzemizi buraya kadar getirip gözlük tamirini yaptırıyorlar şuanda. Birazdan bizlerde gözlüğünü tamir edip kendisine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Yaşlı kadın tamir edilen gözlüğünün ardından polis ekipleri tarafından evine götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı