Gözlü Tarım İşletmesindeki buzağılar, özel kulübelerinde pastörize sütle besleniyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde doğan buzağılara, büyük bir özenle bakılıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde doğan buzağılara, büyük bir özenle bakılıyor.

Hayvancılık alanında yoğun faaliyet yürüten işletmede, yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan bulunuyor.

Saatte 400 büyükbaş hayvanın sağıldığı işletmede, yaklaşık 35 ton süt üretiliyor.

Büyükbaş hayvan üretimi kapsamında işletmede dünyaya gelen buzağılar ise titiz bir bakımla büyütülüyor.

Büyük bir alanda, kendilerine özel kulübelerde kalan 450 buzağıya günde dört kez yem, su, süt ve yonca veriliyor.

Çocuk kreşini andıran ve özenle dizilen kulübelerde kalan buzağılara, günlük üç vardiya olacak şekilde, işinde uzman 11 personel tarafından bakılıyor.

Buzağıların sosyalleşmeleri de düşünülüyor

Kaldıkları kulübelerde özenle bakılan buzağılar, ilk 78 gün tesiste pastörize hale getirilen sütle besleniyor. Ardından tek kaldıkları kulübelerden çıkarılan buzağılar, sosyalleşmeleri için 15'erli büyük kulübelere alınıyor. Burada geçirdikleri 42 günün ardından da genç hayvan ağıllarına aktarılıyor.

İşletme Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, Gözlü Tarım İşletmesi'nde, çeşitli faaliyetlerden oluşan bitkisel ve hayvancılık üretiminin yapıldığını söyledi.

Büyükbaş üretim faaliyetinde 2 bin anayla çalıştıklarını ifade eden Akçay, "İşletmemizde şu an irili ufaklı 4 bin büyükbaş hayvan mevcut. Bölgeye adapte olmuş 'esmer ve simental' ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılıyor." diye konuştu.

Akçay, anaçlardan elde edilen buzağılara itinayla bakıldığını, tesiste dünyaya gelen tüm yavruların ilgili personel tarafından büyük bir özenle beslendiğini anımsattı.

İşletmedeki büyükbaş hayvanlardan yılda 13 bin ton süt elde edildiğini dile getiren Akçay, "Bunun yanında, damızlık olarak üretilen 2 bin büyükbaş da hayvancılıkla uğraşan vatandaşa verilerek, üretimde pay sahibi olması sağlanıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler