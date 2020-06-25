Gözlü Tarım İşletmesi'nde küçükbaş hayvan satışı Sarayönü ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gözlü Tarım İşletmesi, reforme olan küçükbaş hayvanların satışını gerçekleştirdi.

Sarayönü ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gözlü Tarım İşletmesi, reforme olan küçükbaş hayvanların satışını gerçekleştirdi.

288 bin dekarlık arazisiyle Türkiye'nin ikinci büyük tarım işletmesi olan Gözlü Tarım İşletmesi'nde 10 bin 133 adet reforme küçükbaş hayvanın satışı ihale ile yapıldı.

Akkaraman, Acıpayam ve Bafra ırklarından oluşan küçükbaş hayvanlar, 9 milyon 797 bin 040 lira muhammen bedel ile ihaleye çıkarıldı.

Açık arttırma usulü ile yapılan ihalede 2 bin 133 baş reforme koyun ve 8 bin baş erkek kuzu, 24 partide satıldı.

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihaleye Türkiye'nin çeşitli illerinden 15 firma katıldı.

Kaynak: AA