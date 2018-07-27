Gözlerini kuyumcuda açtı... Dükkandan tek parça altın çalmadı

-Tekmelediği kuyumcu vitrininden içeriye düşen alkollü genç, kendine gelince dükkandan çıktı. Bir süre güvenliksiz kalan kuyumcu dükkanlarından tek parça bile altın çalınmadı

SİVAS - Tekmelediğini kuyumcu vitrininden içeriye düşen alkollü genç, kendine gelince dükkandan çıktı. Bir süre güvenliksiz kalan kuyumcu dükkanlarından tek parça bile altın çalınmadı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece alkollü bir genç, alkolün etkisi ile kendini kaybederek Atatürk Caddesi üzerindeki bazı dükkanların vitrinlerini tekmeleyerek kırdı. Bir kuyumcu dükkanına geldiğinde ise vitrin camını kırmakta zorlandı. Vitrin camına arka arkaya sert tekmeler atan genç, camın kırılması ile kendini dükkanın içerisinde buldu. Kuyumcu dükkanında ki hiçbir şeye dokunmayan genç kendine geldiğinde ayağa kalkarak dükkandan çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden polis ekipleri genci alarak ilgini polis noktasına götürdü. Camların kırık olmasına rağmen polisin erken müdahalesi ile dükkanlara giren çıkan olmadı. Bu anlar işlerlerinin güvenlik kameraları ile saniye saniye kayıt edildi.

Polis durumu iş yeri sahiplerine dükkan camları kırılan kuyumcular Alper Kirişler ve Haki Tetiker olay yerine geldiklerinde iş yerlerinin camlarını kırık vaziyette buldu. Panik halinde iş yerine gelen iş yeri sahipleri kısa bir süre incelemenin ardından hiçbir şey alınmadığını fark etti. Panik yaşayan iş yeri sahipleri camları kırık bir vaziyette gördükleri iş dükkanlarından hiç bir şey alınmadığını görünce rahatladılar.

İş yeri camları kırılan kuyumculardan Haki Tetiker,"Gece geç saatlerde bir vatandaş alkol aldıktan sonra biriyle tartışmış ve ardından caddeye inmiş. Kavga ettikten sonra ise bizim iş yerlerimize gelerek tekme darbeleriyle camlarımızı kırmış. Dükkana düşmüş. Sonra çıkıp gitmiş. Camlar kırık olmasına rağmen dükkana giren çıkan olmamış. Her hangi bir şey alınmamış. Polis erken müdahale etmiş. Geç kalınsaydı kırık camları fark edenler dükkana girebilirdi."dedi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.