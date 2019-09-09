"Gözlerini kan bürümüş zalimler, mazlumların ahını almaktadır"

09.09.2019 16:36

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Akçay, İl Müftüsü Sinan Cihan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Başkan Büyükakın, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in, 'Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim' dediği gibi, Rabbim nasip etsin bizler de onlardan olalım. Bizim için asıl olan, hakkın kelamını yüceltmek, adaleti savunmak ve zulme başkaldırmaktır" dedi.

"BİZLER HZ. HÜSEYİN'İN YOLUNDAN GİDEN ACİZ KULLARIZ "

"Bugün bir matem günü" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, "Bu matem gününü yaşamaktan, sizlerle böyle anlamlı bir günde burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu duruş aslıda insanlığın en başından beri var olan bir duruştur. Tarih boyunca hakkı savunan, adaletin mücadelesini veren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar hep var oldu. Zulmü alkışlayan ve zulümden yana olanlar da oldu. Zulme karşı başkaldırmalıyız. Bizler Hz. Hüseyin'in yolundan giden aciz kullarız. Rabbim onların duruşunu kalbimize nakşetsin" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN GÖZYAŞLARINI VE KANLARINI AKITMAKTADIR"

Zalimin yaptığı zulümün, insanlığın ilk başlarından beri devam ettiğini belirterek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Rabbim onların o gün yaşadıklarını bizlere asla unutturmasın. Rabbim hakkı savunmak için her daim bizlere güç, kuvvet ve cesaret versin. Aramızdaki birliği, kardeşliği hiç eksik etmesin. Dünyanın bütün coğrafyalarında mazlumlar var. Üzülerek belirtmek istiyorum ki bunların yoğunluğu İslam coğrafyalarındadır. Gözlerini kan bürümüş zalimler, mazlumların ahını almakta, kendi çıkarları için onların topraklarını parçalamakta, aralarına fitne ve fesat tohumları ekerek insanların gözyaşlarını ve kanlarını akıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

"MUHARREM AYININ MÜBAREK OLASINI DİLİYORUM"

Zalimlerin çıkarları söz konusu olduğunda yapamayacakları hiçbir şey olmadığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Ama ellerindeki silahlar ne kadar güçlü olursa olsun, biz biliyoruz ki nice azınlıklar nice çoğunluklara galip gelir. Yeter ki kalbimizdeki iman, yüreklerimizdeki cesaret hakkın yanında durma olsun. Ben bu vesileyle muharrem ayının mübarek olasını diliyorum. Rabbim bizi, Hz. Hüseyin ve onun gibi olanların yolundan ayırmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler