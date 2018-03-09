Kulaklarından Giren Karıncalar Gözlerinden Çıkıyor
Hindistan'da gözlerinden karınca çıkan kızlarını hastaneye götüren aile, karıncaların kulaktan girdiğini öğrenince şaşkına döndü. 11 yaşındaki çocuğun tedavisi başlamasına rağmen gözlerinden karıncalar çıkmaya devam ediyor.
Hindistan'da 11 yaşındaki bir kız öğrencinin gözlerinden karıncalar çıktı. Uyku sırasında küçük kızın gözüne girdiği düşünülen karıncaları temizleyen doktorlar şaşırtan bir gerçekle karşılaştı.
KULAKTAN GİRİP GÖZDEN ÇIKIYORLAR
Hindistan, Belthangady'deki Nellingeri köyünde yaşayan Ashwini isimli çocuğun ailesi başta durumu önemsemese de karıncaların çıkmaya devam ettiğini görünce hastaneye başvurdu. Doktorların tespit ettiğine göre karıncalar çocuğun kulağından içeri girmişti.
GÜNDE 5-6 TANE ÇIKIYOR
Çeşitli ilaçlar yazılarak evine gönderilen Ashwini'nin gözlerinden günlük olarak 5-6 karıncanın çıkmaya devam ettiği, son 10 günde 60 kadar ölü karıncanın gözlerinden çıktığı belirtildi.
YORUMLAR (4)
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Normal bu karıncalar yolu bulur...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ulan ne Hindistanmış arkadaş. Ne kadar anormallik varsa orada.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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ÇOK GÜZEL. . SALAKLAR VE APTALLAR İÇİN YAPILMIŞTIR DİKKATLİ OKUYUN. BİR SEFER BENDE DENEMİŞTİM, KARINCALARI BULAMADIMCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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BÜTÜN SIRADIŞI HABERLER HİSTİSTANDA.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır