Gözlerinde sorun olan yaban keçisi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan yaban keçisi, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan yaban keçisi, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözlerinde sorun olduğu anlaşılan bakıma muhtaç yaban keçisi ekiplerce teslim alındıktan sonra Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yaban keçisi yine ekipler tarafından teslim alınarak, doğal yaşam ortamına bırakılacak.

2003 yılının başında çevresel atıklar, kaçak avcılık, hastalık gibi etkenler yüzünden sayıları neredeyse tükenmek üzere olan yaban keçilerinin sayısı düzenli olarak yapılan envanter çalışmaları sonucu 28 olarak kayıtlara geçti. 2005 yılında bölgenin Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi, düzenli olarak saha bekçilerinin bölgede görevlendirilmesi, kaçak avcılığın önüne geçilmesi, zorlu kış aylarında düzenli yapılan yemleme çalışmaları ve yapılan ihbarlara 7/24 anlık cevap verilmesi gibi önlemler neticesinde, yaban keçilerinin sayıları yapılan son envanter çalışmalarında bin 783 olarak resmi kayıtlara geçti. Geçmiş yıllarda sadece Yahyalı ilçesi bölgesinde görülen yaban keçileri artan sayıları sebebiyle Kayseri'nin farklı ilçelerinde de görülmeye başlandı. Ekolojik sistemde oldukça önemli bir yere sahip olan yaban keçisini kaçak olarak avlayanlar ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 40 bin TL para cezası ile cezalandırılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı