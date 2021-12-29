DENİZLİ (İHA) - Gözleri tedavi edilen kartal özgürlüğe kanat çırptı

Görme yetisini kaybeden kartalın gözlerine ışık oldular

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, enfeksiyona bağlı görme yetisini yitiren kartalı tedavi ederek gözlerine ışık oldu, yeniden özgürlüğe kanat çırpmasını sağladı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Geçen hafta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş ve atmacayı tedavi ederek yeniden hayata döndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi bu kez bir kartalı kurtardı. Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir ormanlık alanda, vatandaşlar tarafından uçamayan bir halde bulunan kartal kısa süre önce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Göremediği anlaşıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hemen tedavisine başlanan kartalın göz kapakçığında enfeksiyon olduğu, bu nedenle göremediği için de uçamadığı tespit edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından kartalın sağlığına kavuşturulduğu ve görme yetisine yeniden sahip olduğu ifade edildi. Ölçümleri ve numaralandırılması yapılan yaban dostu kartal özgürlüğe kanat çırparak doğal yaşamına geri döndü.