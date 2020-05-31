Gözleri kararınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla tarlaya uçtu
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Gözleri kararınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla tarlaya uçtu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken gözleri kararan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, takla atıp tarlaya yuvarlandı.

Gözleri kararınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla tarlaya uçtu
31.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:37

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken gözleri kararan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Çınar yolu buğday pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 EDA 60 plakalı minibüs, gözleri kararan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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