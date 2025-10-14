Gözleri KaraDeniz 7. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapım, duygusal sahneleriyle ekran başındakilere derin anlar yaşatmayı amaçlıyor. Her Salı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan dizi, ilk bölümünden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Karadeniz'in asi dalgalarından İstanbul'un sert sokaklarına uzanan bu hikâyede, "Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı" sözüyle başlayan serüven, izleyicileri içine çeken güçlü bir anlatım sunuyor. Gözleri KaraDeniz 6. bölüm tek parça ve full HD izleme bağlantısı araştıranlar için merak giderek artıyor.

GÖZLER KARADENİZ KONUSU

ATV ekranlarında yayınlanan "Gözler Karadeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un kaotik atmosferine uzanan etkileyici bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Denizin ortasında büyüyen Azil, annesi sandığı kadının ölümüyle sarsılır ve hayatını altüst eden bir gerçekle yüzleşir: Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Yeni kimliğiyle İstanbul'un karanlık sokaklarında ayakta kalmaya çalışan Azil, bir yandan ailesinin karanlık geçmişiyle hesaplaşırken diğer yandan kalbini sarsan imkânsız bir aşkın içine sürüklenir. Güç, intikam, ihanet ve tutkunun birbirine karıştığı bu zorlu yolculukta, Azil'in vereceği en büyük savaş kendi vicdanıyla olacaktır.

GÖZLER KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizide, usta oyuncular ile genç yetenekler bir araya geliyor. Kadroda öne çıkan isimler arasında şunlar bulunuyor:

• Mehmet Özgür

• Yonca Şahinbaş

• Mustafa Açılan

• Erol Babaoğlu

• Ebru Aykaç

• Eren Ören

• Osman Albayrak

• Onur Özaydın

• Gizem Arıkan

• Berk Ali Çatal

• Türkü Su Demirel

• Özgür Çınar Deveci

• Ayten Uncuoğlu

Karadeniz'in kendine özgü kültürü, doğası ve ezgileriyle harmanlanan Gözler Karadeniz, hem hikâyesi hem de görsel atmosferiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

GÖZLER KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz: Rize'de doğup büyüyen, geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan güçlü bir denizci.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay: Hayatın zorluklarına rağmen ayakta kalmayı başaran, adalet duygusu yüksek bir avukat.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari: Ailesinin yükünü omuzlarında taşımış, soğukkanlı ama kudretli bir lider.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari: Oğlunu tek başına büyütmüş, inatçı ve gururlu bir Karadeniz kadını.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari: Ailenin gözdesi, ancak geçmişindeki aşk hikâyesiyle sınanıyor.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari: Güç ve statü uğruna her şeyi göze alan, hırslı bir kadın.

• Erol Babaoğlu / Sado: Ailenin karanlık işlerini yöneten, Osman'a sadık bir isim.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz: Osman'ın üvey kardeşi, gizli bir aşkın içinde sıkışmış bir kadın.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz: Azil'in çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

• Osman Albayrak / Kınalı: Osman'la cezaevinde tanışmış, ona sonsuz sadakatle bağlı bir adam.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu: Ailenin finansal düzenini yöneten, zeki ama tehlikeli bir isim.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari: Ailenin genç kuşağını temsil eden, enerjik ve asi bir karakter.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu: Hedefleri uğruna her şeyi göze alan, kurnaz bir kadın.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier: Mehmet'in en yakın sırdaşı ve destekçisi.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay: Güneş'in kardeşi; organ nakliyle hayatı değişen bir genç.

GÖZLER KARADENİZ BÖLÜMLERİ

Dizinin tüm bölümleri ATV'nin resmi dijital platformlarında izleyicilerin erişimine açık. Kaçırılan bölümler, yüksek görüntü kalitesiyle dilediğiniz zaman izlenebiliyor.

GÖZLER KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından aile bir kez daha Rize'de bir araya gelir. Güneş'in hayati tehlikesi, Mehmet ve Azil arasındaki eski düşmanlığı yeniden alevlendirir. Kazanın ardındaki gerçeği öğrenen Osman, oğluna bir kez daha aileden uzak durmasını emreder.

Hem ailesinden hem de Güneş'ten uzaklaşan Mehmet, intikam ateşiyle yanarken Nermin'in yardımını istemek zorunda kalır. Ancak Nermin'in kendi planları vardır; tehditler, yalanlar ve verilen sözler ailenin geleceğini tehlikeye atar. Artık Maçari ailesinin kaderi, Azil'in vereceği karara bağlıdır. Güneş ve Azil aşkı ise bu kararla büyük bir sınavdan geçecektir.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında deprem etkisi yaratır. Bu gelişmeyle deliye dönen Nermin, elindeki son koz olan fotoğrafları ortaya çıkarır. Gerçeği hem Azil'den hem Güneş'ten dinleyen Osman, iki taraf arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Aileden dışlanan Mehmet, artık düşmanlarının hedefindedir. Hayatta kalmak için planlar yaparken, her adımı ölümle burun buruna geçer. Güneş ise yaşananların ağırlığına dayanamayarak şehir dışına gitmeye karar verir. Ancak bu karar, onu hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükleyecek ve kurtuluşu için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.