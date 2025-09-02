Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmenliğini Altan Dönmez ile Orkun Çatak'ın üstlendiği dizi, izleyiciyi Karadeniz'in büyüleyici doğasından İstanbul'un gölgelerle örülü yüzüne uzanan sürükleyici bir hikâyeye götürüyor. İzleyicilerin aklındaki soru ise şu: Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı görücüye çıktı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerine ilk olarak Rize'nin doğal güzellikleriyle ünlü Çamlıhemşin ilçesinde başlandı. Karadeniz'in eşsiz atmosferini yansıtan sahnelerin ardından çekimler İstanbul'da devam ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Gözleri KaraDeniz'in 2. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Yeni tanıtımın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer aldığı dizide, Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi deneyimli isimler rol alıyor. Sadece güçlü oyuncu kadrosuyla değil; aynı zamanda Karadeniz'in kültürü, müzikleri, horon sahneleri ve romantik dokusuyla da ekranlara farklı bir soluk getiriyor.

GÖZLERİ KARADENİZ UYARLAMA MI?

Dizi herhangi bir eserden uyarlama değil. Tamamen özgün bir senaryoya sahip olan Gözleri KaraDeniz, kendi hikâyesini seyirciyle buluşturuyor.