Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor

Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor
08.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:58

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, görme engelli Alaattin Çoban (73), yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşıyor.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, görme engelli Alaattin Çoban (73), yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşıyor. Kardeşi ve mahallelinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayan Çoban, yetkililerden yardım bekliyor. 

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde oturan görme engelli Alaattin Çoban, yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Mahalleli ve Kaynarca ilçe merkezindeki kardeşinin yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşılayan Alaattin Çoban, çocukken gece körlüğü hastalığı olduğunu, daha sonra bu hastalığın ilerleyerek görme yetisinin tamamen kaybolduğunu belirtti.

'EVİ ONARMA İMKANIM YOK'Evinin yıkılmak üzere olduğunu kendisine ekmek getiren bir fırın sahibinin söylemesi üzerine fark ettiğini söyleyen Alaattin Çoban, evinde korku içerisinde yaşıyor. Daha önce birkaç kez yangın tehlikesi de atlattığını belirten Alaattin Çoban, "Sağlık durumum konusunda güvencem var ama gözlerimde rahatsızlık var ve yavaş yavaş kapandı gözlerim. Şu anda hiç görmüyor gözlerim, burada tek başıma yaşıyorum ve hiç evlenmedim. Tarım Bağ-Kur'dan emekliyim ama evi onarma imkanım yok" dedi.Yeni bir ev isteyen Alaattin Çoban, "Devletten bir ev isterim. Bu ev aşağı-yukarı yıkılmış halde, içinde durulmayacak durumda. Evi tadilat yapma ya da ev alma durumum yok. İhtiyaçlarımı gidermekte de zorlanıyorum" diyerek kendisine yardımcı olunmasını istedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haberler
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Bursa Mayıs
Şu an buradasınız: Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 09:27:08. #1.14#
title