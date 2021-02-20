Gözleri görmeyen köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda tedavi altına alındı

Nevşehir'de gözleri görmeyen sokak köpeğine Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde iki gözü de görmeyen sokak köpeği olduğu bilgisi alan ekipler, köpeği kent merkezindeki hayvan kasabasına getirdi.

Ekipler, bakımını yaptıkları sokak köpeğinin çeşitli sağlık sorunları olduğunu tespit etti.

"Güçlü" adı verilen köpek, tedavisinin ardından yaşamını hayvan kasabasında sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan