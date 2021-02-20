Gözleri görmeyen köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gözleri görmeyen köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda tedavi altına alındı

20.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:04
Gözleri görmeyen köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda tedavi altına alındı

Nevşehir'de gözleri görmeyen sokak köpeğine Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Nevşehir'de gözleri görmeyen sokak köpeğine Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde iki gözü de görmeyen sokak köpeği olduğu bilgisi alan ekipler, köpeği kent merkezindeki hayvan kasabasına getirdi.

Ekipler, bakımını yaptıkları sokak köpeğinin çeşitli sağlık sorunları olduğunu tespit etti.

"Güçlü" adı verilen köpek, tedavisinin ardından yaşamını hayvan kasabasında sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Jandarma Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gözleri görmeyen köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:06:29. #1.14#
title