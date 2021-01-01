Gözleri görmeyen köpeği düştüğü havuzdan başka bir köpek kurtardı
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Gözleri görmeyen köpeği düştüğü havuzdan başka bir köpek kurtardı

01.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:27
Gözleri görmeyen köpeği düştüğü havuzdan başka bir köpek kurtardı

Arjantin'de havuza düşen, gözleri görmeyen köpek evin diğer köpeği tarafından kurtarıldı.

Arjantin'de havuza düşen, gözleri görmeyen köpek evin diğer köpeği tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Aralık'ta Arjantin'deki bir evde meydana geldi. Gözleri görmeyen 14 yaşındaki pitbull cinsi Luna, evin bahçesindeki havuza düştü. Bunu gören evdeki diğer bir köpek Caipirinha ise hemen havuzun yanına koştu. Caipirinha, gözleri görmeyen Luna'ya havuzun merdivenlerinin olduğu tarafa doğru rehberlik etti. Daha sonra Caipirinha, Luna'yı tasmasından çekerek havuzdan çıkardı. O anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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