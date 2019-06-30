Gözleri görmeyen Berna, Kuran'ı Kerim'i ezbere okuyor

ERZURUM - Erzurum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören görme ve kısmı işitme engelli olan 19 yaşındaki Berna Deligöz Kuran'ı Kerim'i ezbere okuyor.

79 hastanın bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hastalar güne sabah sporu ile başlıyorlar, gün içerisinde okulu olanlar okullarına giderken, çocuklar kreş ortamında yaşlılar ise sosyal faaliyetler konusunda eğitiliyorlar. Yaşam Merkezi'nde ayrıca el işi kursu, hastalara gündüzlü bakım merkezinde müzik eğitimi, el sanatları kursu ve tiyatro gösterileri yapılıyor, Kur'an kursu hizmetleri verilmesinin yanı sıra haftada 1 veya 2 gün piknik yaptırılıyor, oyun parklarına götürülüyorlar böylece boş zamanlarını da değerlendirmiş oluyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Rehabilitasyon ve aile danışma merkezi de bulunuyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde doğuştan görme ve az işitme engelli 19 yaşındaki Berna Deligöz, kursta aldığı eğitim ile Kuran-ı Kerim okuyabiliyor. Küçük yaşlardan berri özel eğitim alan Deligöz hiç bir ibadetini kaçırmıyor. Kendini Kuran'ı Kerim'i okumaya ve ezberlemeye adayan Deligöz'ü görenler gözlerine inanamıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat yaşam merkezi hakkında şu bilgileri verdi:

"Kuruluşumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam etmektedir. 2015 yılı Şubat ayından itibaren faaliyetlerimize başladık, yerleşkemizde zihinsel ve bedensel engelli kişilere hizmet verilmektedir. Ayrıca 0-18 yaş grubunda olan engelli bireylerimizde bulunmaktadır. 0-6 yaş grubunda olan bireylerimiz arasında kız ve erkek bulunmaktadır. Ayrıca 7 artı yaş grubundaki bireylerimiz ise tamamen bayan engellilerden oluşmaktadır. Engellilerimiz zihinsel ve bedensel engellilerden oluşmaktadır. Engelli durumlarına göre ağır, hafif ve orta derece olanlarda bulunmaktadır. Mesleki faaliyetlerimiz devam etmektedir. 7 gün 24 saat sistemine göre faaliyetler sürdürülmektedir. Bu yerleşkede iş uğraşı atölyelerimiz, bede eğitimi ile ilgili sportif faaliyetlerimiz, kültürel faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Yine usta öğreticilerimizin marifetleri ile İlahiyattan görevlendirilen personel bulunmaktadır. Hal Eğitim üzerinden gelen personelimiz bulunmaktadır. Fizyoterapistimiz mevcut. Çocuk gelişim uzmanımız var. Hemşiremiz bulunmaktadır. Bakım personellerimiz bulunmaktadır."

Kaynak: İHA