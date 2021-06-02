Gözleri dönen defineciler türbe kazıp define aradı
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Gözleri dönen defineciler türbe kazıp define aradı

Gözleri dönen defineciler türbe kazıp define aradı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Kayseri'de gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi. Sınır tanımayan defineciler Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesini kazarak define aradı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şeyhşaban mahallesinde bulunan Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'nde gece vakti defineciler, yaptıkları kazı ile define aradı. Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle halkı jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRBEYE SAYGISIZLIK

Mahalle halkı, türbeyi kazarak define arayanların Mescid-i Aksa'da zulüm yapanlardan farkının bulunmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin türbeye saygısızlık yapanları yakalayacaklarına ve adalete teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti.

Bilal Çığrım
Haberler.com
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