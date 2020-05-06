Gözlere mavi ışık önleyici koruyucu gözlük önerisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gözlere mavi ışık önleyici koruyucu gözlük önerisi

Gözlere mavi ışık önleyici koruyucu gözlük önerisi
06.05.2020 08:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:03

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında evde kalanlar, teknolojik aletlerle daha fazla zaman geçirmeye başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında evde kalanlar, teknolojik aletlerle daha fazla zaman geçirmeye başladı. Teknolojik ürünlerin yaydığı zararlı ışınların göz rahatsızlıklarına neden olduğunu açıklayan uzmanlar, bu dönemde mavi ışık önleyici koruyucu gözlükler kullanılmasını önerdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Pandemi dönemini evde geçiren vatandaşların telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar kullanımı arttı. Özellikle çocuklar koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından derslerini teknolojik ürünlerle uzaktan eğitim alarak takip ediyor. Çok fazla teknolojik ürün kullanımı her yaştan insanın sağlığını tehdit ediyor. Bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon gibi teknolojik aletlerin yaydığı zararlı mavi ışıklar, özellikle göz sağlığını etkiliyor. Saatlerce bu ürünlere bakmak göz ve görme bozukluklarına neden oluyor. 'Teknolojik ürünlerle çok fazla zaman geçirmeyin' uyarısında bulunan uzmanlar, göz sağlığı için ekran koruyucularını ve mavi ışık önleyici koruyucu gözlükler kullanılmasını önerdi.

ZARARLI MAVİ IŞIKLAR, GÖZ RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇIYORAntalyalı gözlükçü Nazif Eken, koronavirüsten korunmak için evde kalan vatandaşların göz sağlığını koruması için uyarılarda bulundu. Eken, "Koronavirüs nedeniyle çocuklar ödevlerini dijital ekranlardan yapmaktadır. Bu nedenle tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlerde çok fazla zaman harcanıyor. Bu ürünlerden yayılan mavi ışıklar, göz yorgunluğu, bulanık görme, renkleri iyi seçememe, çizgileri eğik ya da bulanık görme gibi birçok rahatsızlığa neden oluyor. Bunun için elektronik cihazları parlak ışıkta ya da karanlık odalarda kullanmayın ve mesafeye dikkat edin" dedi.GÖZLÜKTE MAVİ IŞIK ÖNLEYİCİ CAM ÖNERİSİTeknolojik aletlerle uzun süre geçirilmesi durumunda lenslerin çıkartılması gerektiğini söyleyen Nazif Eken, "Uzun süre bir yere odaklanmış şekilde bakıldığında lensler gözleri kurutur. Teknolojik aletlerden yayılan elektromanyetik mavi ışınlar da bunu tetikliyor. Dolayısıyla gözler bozuk olsa da olmasa da gözlüklerimizde koruyucu mavi ışık kaplamalı camları seçelim. Belki tam anlamıyla sorunu çözemesek de bu bir önlemdir" diye konuştu.'TEKNOLOJİK ALETLERE UZUN BAKMAK GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLUYOR'Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, bu dönemde dijital aletlerle çok fazla zaman geçirilmesi nedeniyle dijital yorgunluk sendromu yaşandığını anlattı. Uzun süre kitap okumak ve teknolojik ürünler kullanmanın gözlerde kuruluğa neden olduğunu belirten Doç. Dr. Çoban, "Göz kırpma sayımız azalıyor. Bu nedenle gözyaşı dağılımı azalıp içeriği değişiyor. Gözde yanma, batma ve kızarıklık meydana gelebilir. Bununla birlikte teknolojik aletler radyasyon ve mavi ışık yayar. Bu ışıklar gözümüzün ve vücudumuzun birtakım alanlarını ısıtır. Bu ısınma kurumaya neden olur ve görme bozukluğuna yol açar. Gözümüzün saydam olması gerekmektedir. Göz kuruluğu gözümüzün ürettiği gözyaşı tabakasını kurutup düzenini bozar" dedi.MAVİ IŞIK, UYKU DÜZENİNİ BOZUP STRESE NEDEN OLURUzun süre yakından telefona ve bilgisayara bakmanın yakın odaklanmaya ve göz yorgunluğuna sebep olduğunu anlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, göz numaralarının büyümesine yol açtığını hatta şaşılığa bile neden olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çoban, "Bilgisayar ve telefon gibi ürünlere baktığımızda mavi ışığa maruz kalırız. Mavi ışık, uyku düzenini bozup stres haline sokar. Gözde katarakt oluşumu ve sarı noktada bozulmaya sebep olabilir. Buna uzun süre maruz kaldığımızda da bu tür rahatsızlıklar yaşanabilmektedir. Ayrıca mavi ışık melatonin salgısını azaltır" diye konuştu.20- 20- 20 KURALI

Teknolojik alet kullanımının günlük 2 saati aşmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, her 20 dakikada bir en az 20 saniye 20 metre uzaklıktaki nesnelere bakarak sürekli odaklanmanın engellenmesi gerektiğini söyledi. Teknolojik aletlerin ışınlarına uzun süre maruz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çoban, "Dakikada 15 kere gözümüzü kırparken, bir şeye odaklanmışken 2 dakikada bir kırparız. Bu da gözyaşımızın tabiatını bozar. Mavi ışık salan cihazlardan uzak durulabilir. Bu durumda ekran koruyucular ve mavi ışığı kıran gözlükler kullanılabilir" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haber
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haber
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Haber
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: Gözlere mavi ışık önleyici koruyucu gözlük önerisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 09:19:10. #1.14#
title