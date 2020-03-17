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Aralık, Avrupa, Spor

Gözler UEFA ve TFF'de; kritik toplantılar bugün (Arşiv görüntülerle)

Avrupa futbolunun kaderi ve devamında Türkiye Liglerinin durumu belli olacakUEFA, EURO 2020'yi Aralık ayında ya da Haziran 2021'de oynatmayı düşünüyorOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'de 26'ncı hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanırken, 27'nci haftadan itibaren ligin akıbeti...

17.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:48
Gözler UEFA ve TFF'de; kritik toplantılar bugün (Arşiv görüntülerle)

Avrupa futbolunun kaderi ve devamında Türkiye Liglerinin durumu belli olacak

UEFA, EURO 2020'yi Aralık ayında ya da Haziran 2021'de oynatmayı düşünüyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 26'ncı hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanırken, 27'nci haftadan itibaren ligin akıbeti bugün yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplantısıyla belli olacak. Yöneticiler, yuvarlak masa oluşturup telekonferans sistemiyle tüm unsurları görüşüp, ligin seyri açısından kararlarını verecek. TFF yönetimi kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında UEFA ile de telekonferans yoluyla görüşecek. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 hakkında vereceği karar yön belirleyici olacak. UEFA, üye 55 ülkeyle telekonferans yöntemiyle bugün tarihi bir toplantı gerçekleştirecek, koronavirüsün futbola etkileri masaya yatırılacak, organizasyonlarla ilgili net bir karar açıklanacak. 12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak olan EURO 2020 ile 30 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin akıbeti de bu toplantıda netleşecek. Avrupa Futbol Birliği'nin alacağı kararlar milli takımların hazırlık maçlarının da iptalini doğal olarak gündeme getirecek.

UEFA, EURO 2020'Yİ ARALIK AYINDA YA DA HAZİRAN 2021'DE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Dünyada yayılan 'Koronavirüs' sebebiyle spor faaliyetleri bir bir durdurulurken, en önemli tartışma konularından birisi de bu yaz düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası oldu. UEFA'nın yarın gerçekleştireceği toplantı da bu konunun masaya yatırılacağı, UEFA'ya üye olan 55 federasyonun arasında turnuvanın Aralık ayında oynanması tartışılacak. Liglerin devre arasına denk gelen Aralık ayı, kabul görmezse EURO 2020'nin 2021 yılının Haziran ayında oynatılması da gündemde.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-UEFA'nın binasından, flamasından, bina içindeki kupalardan detaylar

-UEFA başkanı Ceferin, TFF başkanvekili ve UEFA icra kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın UEFA kongresindeki arşiv görüntüleri

-Türkiye'nin statlarından detaylar


Kaynak: DHA

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