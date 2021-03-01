Gözler Türkiye'nin büyüme performansında

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, Türkiye'nin büyüme verisinin beklentilerin altında olmasına karşın yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, Türkiye'nin büyüme verisinin beklentilerin altında olmasına karşın yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde GSYH yüzde 5,9 arttı. Bu sonuçla Türkiye ekonomisi, 2020 yılının tamamında yüzde 1,8 büyüme kaydetti.

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Abarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyüme verisinin beklentilerin altında olmasına karşın yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

4. çeyreğin 2021 yılına da işaret ettiği için açıklanan büyüme verisinin önemli olduğunu vurgulayan Abarca, "Büyümenin son çeyrekte yüzde 6'ya yaklaşarak oluşturduğu baz etkisi oldukça yüksek bir seviyede. Bu durum, (Türkiye'nin) 2021 yılında yüzde 5 veya 6'lık büyüme performansını kolayca gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Bu anlamda politikalarda enflasyonu düşürmek üzerine odaklanılması gerekir." diye konuştu.

"Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü iyileşme gösteren ülkeler arasında"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de Türkiye'nin, 2020'yi büyümeyle tamamlayan az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü iyileşme gösteren ülkeler arasında yer aldığını belirten Tuvey, kasım ayında para politikasında yapılan değişikliklerin, Türkiye'nin ödemeler dengesinde krize düşmesini engellediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu