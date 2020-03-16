SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Gözler TFF ve UEFA'da - Spor
Avrupa, Aralık, Spor

Gözler TFF ve UEFA'da

Yarın yapılacak toplantılarda Süper Lig ve Avrupa futbolunun kaderi belli olacakUEFA, EURO 2020'yi Aralık ayında ya da Haziran 2021'de oynatmayı düşünüyorOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'de 26'ncı hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanırken, 27'nci haftadan itibaren ligin...

16.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:23
Gözler TFF ve UEFA'da

Yarın yapılacak toplantılarda Süper Lig ve Avrupa futbolunun kaderi belli olacak

UEFA, EURO 2020'yi Aralık ayında ya da Haziran 2021'de oynatmayı düşünüyor

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 26'ncı hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanırken, 27'nci haftadan itibaren ligin akıbeti bugün ve yarın yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplantısıyla belli olacak. Yöneticiler, yuvarlak masa oluşturup telekonferans sistemiyle tüm unsurları görüşüp, ligin seyri açısından kararlarını verecek. TFF yönetimi kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında UEFA ile de telekonferans yoluyla görüşecek. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 hakkında vereceği karar yön belirleyici olacak.

UEFA, EURO 2020'Yİ ARALIK AYINDA YA DA HAZİRAN 2021'DE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Dünyada yayılan 'Koronavirüs' sebebiyle spor faaliyetleri bir bir durdurulurken, en önemli tartışma konularından birisi de bu yaz düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası oldu. UEFA'nın yarın gerçekleştireceği toplantıda bu konunun masaya yatırılacağı, UEFA'ya üye olan 55 federasyonun arasında turnuvanın Aralık ayında oynanması tartışılacak. Liglerin devre arasına denk gelen Aralık ayı, kabul görmezse EURO 2020'nin 2021 yılının Haziran ayında oynatılması da gündemde.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Spor
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Spor
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Spor
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Spor
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Binlerce can alan virüsün 2 yıl önceki dizide bire bir işlendiği ortaya çıktı Spor
Binlerce can alan virüsün 2 yıl önceki dizide bire bir işlendiği ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak...
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan önlemleri açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan önlemleri açıkladı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Defne Samyeli Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Berkay Şahin Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Vatandaş Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gözler TFF ve UEFA'da - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 14:48:14. #1.15#