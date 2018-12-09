Gözler Slimani'de

Gol yollarında sezon başından beri sorun yaşayan Fenerbahçe'de zorlu Akhisarspor maçında gözler Islam Slimani'de olacak. Cezayirli forvet, takımda şu anda tek gol umudu olarak kaldı. Frey'in sakatlığı ve Soldado'nun cezası nedeniyle takımdaki tek forvet Slimani olacak.

Kupadaki Giresunspor maçında gol atarak bir nebze olsun rahatlayan tecrübeli golcü, ligde de gol atarak kendine gelmek istiyor.

Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Erwin Koeman yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra taktiksel ağırlıklı bir idman yaptı.

Sahada çift kale maçın yanı sıra pas ve şut çalışması oldu. Fenerbahçe kafilesi antrenman sonrasında İzmir'e gitti. Sarı-lacivertli takımı, İzmir'de taraftarlar karşıladı.