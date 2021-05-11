Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da
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Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Güncel

Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da Bir yandan gökyüzünden gelen tehlikeleri bertaraf ediyor, diğer taraftan iftarlarını açıyorlar Mardin'de Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda vatan nöbetini ifa eden Mehmetçikler, bir yandan havadan gelebilecek olumsuzluklara karşı elleri...

Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da

Bir yandan gökyüzünden gelen tehlikeleri bertaraf ediyor, diğer taraftan iftarlarını açıyorlar

MARDİN - Mardin'de Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda vatan nöbetini ifa eden Mehmetçikler, bir yandan havadan gelebilecek olumsuzluklara karşı elleri tetikte beklerken diğer taraftan da nöbet başında iftarlarını açıyor.

Mardin'de 223 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı Ramazan ayında da gözlerini semadan ayırmayıp, elleri tetikte vatan nöbeti tutmaya devam ediyor. Ramazan ayı nedeni ile oruç tutan Mehmetçiklere Hava Radar Kıta Komutanlığı'nın mutfağında iftar sofrası kurulması için yoğun bir çalışma ile hazırlık yapılıyor. Hazırlanan yemekler arkadaşları tarafından mevzide nöbet başında duran Mehmetçiklere getiriliyor. Bir yandan olumsuzluklara karşı hava sahasını kontrol eden Mehmetçikler diğer yandan da elleri tetikte oruçlarını açıyor.

Birlikte bulunan diğer askerler de pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak hazırlanan iftar sofrasında okunan ezanla birlikte oruçlarını açıyor. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan Mehmetçikler Ramazan ayında sevdiklerinden uzak hem ibadetini yerine getiriyor hem de vatan nöbetini tutuyor. Ülke içinde ve dışında her türlü hava aracını gözetleyen kahraman Mehmetçikler Türkiye'yi sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı koruyor.

"Doğunun gözcüleri olarak bir kuş dahi uçurtmuyoruz"

Sorumlu oldukları hava sahasının trafiğini 7 gün 24 saat olacak şekilde kesintisiz bir biçimde takip edip izlediklerini kaydeden 223 No'lu Hava Radar Kıta Komutanı, "Öncelikle dost düşman tahlilini yapıyor, tespit ettiğimiz raporları da bağlı bulunduğumuz komutanlıklara ve ilgili harekat merkezlerine iletiyoruz. Üst komutanlık veya ilgili harekat merkezleri de gerekli reaksiyon ve müdahalede bulunuyorlar" dedi.

Doğunun gözcüleri olarak bir kuş dahi uçurtmadıklarını vurgulayan Komutan, "Zorlu coğrafya şartları ve sorumluluklar dikkate alındığında sırtımızdaki yükün bilincinde ve farkındayız. Bizler Türk askeri olarak milletimizden, devlet büyüklerimizden, komutanlarımızdan ve buradaki, silah arkadaşlarımızdan almış olduğumuz güç ve destek ile kenetlenmiş durumdayız. Gözleri arkada kalmasın. Emanetlerine canımız gibi bakıyor ve deyim yerindeyse gözümüzden dahi sakınıyoruz" diye konuştu.

"Ramazan ayında da gözümüz hudutta ellerimiz tetikte nöbet başındayız"

Ramazan ayında iftar saatinde gözlerinin hudutta, ellerinin tetikte nöbetlerinin başında olduklarını aktaran Komutan, "Bizim mesaimiz 7 gün 24 saat. Ramazan ayında da olsa normal bir günde de olsa rutin faaliyetlerimiz her zaman devam ediyor. Vatan savunmasında seve seve canını feda eyleyen kahraman şehitlerimi ve gazilerimizi anıyor, yaklaşan Ramazan Bayramında yüce ulusumuzun bayramını en içten ve kalbi duygularımızla kutluyor, saygılarımızı ve selamlarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu şanlı üniformayı taşımaktan her zaman onur ve gurur duymaktayız"

Sevdiklerinden uzakta da olsa vatan için her daim nöbette olduklarını vurgulayan hava piyade uzman çavuş ise "Ramazan ayı bizler için gayet iyi gidiyor. Ramazan ayı olsa da görevlerimizi her daim yerine getiriyoruz. Tabi ki zor oluyor ama görev aşkıyla bunu tamamlıyoruz. Ellerimiz tetikte gözlerimiz hudutta görevimizin başındayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığı etkin caydırıcı bir kuvvet olup, dünyanın en iyi kuvvetleri arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da
Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da
Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da
Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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