Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak
05.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bir araya geliyor.
Erdoğan'ın günü birlik çalışma ziyareti kapsamında gideceği başkent Moskova'da gerçekleşecek görüşmede İdlib özelinde Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com