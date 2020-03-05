Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor
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Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak

05.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:41
Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı , bugün bir araya geliyor.


Erdoğan'ın günü birlik çalışma ziyareti kapsamında gideceği başkent 'da gerçekleşecek görüşmede İdlib özelinde Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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