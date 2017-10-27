Gözler KYK'da! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklancak? İşte kyk.gov.tr'den beklenen tarih…

KYK burs başvuruları için sonuç bekleyişinde heyacan seviyesi zirveye ulaştı. KYK burslarıyla ekonomilerine önemli katkı sağlayacak olan öğrenciler, burs alma oşullarını sağlayıp sağlamadıklarını ve burs ya da öğrenim kredisinin çıkıp çıkmadığını merak ediyor. İşte KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarihe dair detaylar…

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması için bekleyiş sürerken, burs sonuçları için beklenen tahmini tarih şu şekilde, 24 Ekim günü sonlanan burs başvurularından ortalama 5 gün sonra sonuçların açıklanması bekleniyordu, ancak 29 Ekim günü hem Cumhuriyet Bayramı'na hem de pazar gününe denk geldiği için sonuçların pazartesi günü civarında açıklanması bekleniyor.

BURS VE KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Öğrenim kredisi kesilme sebepleri:

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL'den 450 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması "Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 TL olarak ödenecek" şeklindeydi.