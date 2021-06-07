Gözler Kulüpler Birliği toplantısında

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni yabancı kuralını tartışmak için toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni yabancı kuralını tartışmak için toplandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise geçtiğimiz günlerde yabancı kuralı konusunda, "2019-20 sezonunda yabancı sayısı ortalama 7.7, geçtiğimiz yıl ise 7.12 idi. Kulüpler daha çok Türk futbolcular ile oynadı" açıklamasını yapmıştı.

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralarını tartışmak için saat 15.00'te İstanbul'da toplandı. Önce Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticilerinin kendi aralarında yapacağı toplantının arından, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve federasyon yetkilileri de Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ikinci kısmına katılacak. Yeni yabancı kuralına tepki gösteren Süper Lig ekipleri, federasyonun bu kararını yeniden gözden geçirmesini talep edecek.

Nihat Özdemir: "Kulüpler daha çok Türk oyuncuyla oynadı"

Spor kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve tartışma konusu olan yeni yabancı kuralı hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa verdiği beyanatta, "Bizim alınmış bir kararımız vardı. 14 tane sözleşme yapabilecek ama sahada en fazla 8 oyuncu olacak şeklinde. Fakat kulüplerden pandemi dolayısıyla müracaatlar geldi ve bu uygulamayı 1 yıl öteledik. Bu yılı konuşalım. Bu yılda neler olmuş? 2019-20 sezonunda yabancı sayısı ortalama 7.7'ymiş. Bu yıl ise 7.12 ile tamamlanmış. Hemen hemen aynı. Şampiyon Beşiktaş, 8.48 ile oynamış. Galatasaray, 6.95 ile oynamış. Fenerbahçe, 5.5 ile oynamış. Daha çok Türk oyuncu ile oynamış. Trabzonspor, 7.15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı sayısı ortalaması Hatayspor'da olmuş. 9.23 ile oynamışlar. Süper Lig'de ilk 11'de en az yabancı oynatan takım 4.98 ile Göztepe olmuş. Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Altınordu'yu kutlamak lazım. Hiç yabancıları yok ve bugün Play-Off finali oynuyorlar. Bu yıl ne yapacağız? Şu anda görüşme halindeyiz. Süper Lig Kulüpler Birliği, mektubu yazdı. Aynen devam edilmesini istiyor. 14 yabancı ve sahada sayı serbest olsun. Şu anda bunu inceliyoruz. Bu yılda uygulamayın diyorlar. 'Pandemi süreci devam ediyor, Türk futbolcuların fiyatları çok artıyor' deniyor. Bu yıl da devam edelim diye önerileri var. Hepsini düşünüyoruz, hepsini tartıyoruz. Kulüpler bu geçiş dönemini atlatalım düşüncesinde" açıklamasını yapmıştı.

Gözler toplantıya çevrildi

Saat 15.00'te başlayan ve ilk önce Süper Lig ekiplerinin kendi arasında yapacağını toplantının ikinci kısmına ise TFF Başkanı Nihat Özdemir de yönetimiyle birlikte katılacak. Toplantıda geçtiğimiz sezon uygulanan 14 yabancı serbestliğinin mi devam edeceği yoksa yeni yabancı kuralının mı uygulanacağı kararının çıkması bekleniyor.

Federasyon ne karar almıştı?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Haziran'da yaptıkları toplantıda yeni yabancı kuralı hakkında şu kararı almıştı:

"Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı