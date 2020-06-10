Gözler Houston'da G. Floyd İçin Yapılcak Cenaze Töreninde
George Floyd'un ölümünün ardından polis teşkilatları içinde eyaletler genelinde yeniden yapılanma söz konusu artık. Polisin yeniden yapılandırılma detaylarında neler var, neler güncellenecek ve değiştirilecek Özlem Tınaz bildiriyor.
10.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:20
George Floyd'un ölümünün ardından polis teşkilatları içinde eyaletler genelinde yeniden yapılanma söz konusu artık. Polisin yeniden yapılandırılma detaylarında neler var, neler güncellenecek ve değiştirilecek Özlem Tınaz bildiriyor
Kaynak: DailyMotion.com