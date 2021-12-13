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Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Milyonlarca işçiyi etkileyecek olan asgari ücret 2022'de ne kadar olacak?

Milyonlarca işçiyi etkileyecek olan asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Herkes bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. İşçi ve işveren sendikalarının ücret pazarlığı neden tıkandı? Anlaşamadıkları noktalar neler?

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