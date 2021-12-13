Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda
Milyonlarca işçiyi etkileyecek olan asgari ücret 2022'de ne kadar olacak?
Milyonlarca işçiyi etkileyecek olan asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Herkes bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. İşçi ve işveren sendikalarının ücret pazarlığı neden tıkandı? Anlaşamadıkları noktalar neler?
??Asgari ücret zam kararının bugün açıklanması bekleniyor!— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
Sizce, net #asgariücret ne kadar olmalı?
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