Gözler 6 milyon liralık çekilişte! 6 Temmuz Sayısal Loto sonuçları belirleniyor

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşamba günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 4.167.080,66 TL devretmişti. Bu akşam 21.15'te canlı yayında yapılacak ve online izlenebilecek çekiliş ile 6 milyon lirayı kazandıracak numaralar belirlenecek. Aşağıdaki linkten canlı yayını izleyebilirsiniz. 21.30'da mpi.gov.tr sitesinde açıklanacak 6 Temmuz Sayısal Loto sonuçlarını en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

3 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Kazandıran numaralar 13, 15, 17, 29, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1232. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEMESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..