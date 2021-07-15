Gözlemeci teyzeler yazın da işlerinin başında

Eskişehir'de bir kahvaltı salonunda çalışan Leyla Arıkan ve Huriye Tekeli, yıllardır işletme camının tam önünde gözleme yapmalarıyla biliniyor.

Eskişehir'de bir kahvaltı salonunda çalışan Leyla Arıkan ve Huriye Tekeli, yıllardır işletme camının tam önünde gözleme yapmalarıyla biliniyor.

Reşadiye caddesinde bulunan işletme, camın önünde gözleme açan teyzeleri ile ilgi çekiyor. Yıllardır müşterilerin dikkatinden kaçmayan ve sık sık fotoğraf çektirmek için geldikleri işletmede kadınlar, yaz aylarında sıcak havalara aldırış etmeden gözleme pişen sac yanında işlerini yaparak evlerine maddi anlamda katkıda bulunuyor. Müşterilerin gözü önünde yapılan gözlemelere olumlu dönütler geliyor.

"Küçükken annemden öğrendim, şimdi evime katkı sağlıyorum"

Kahvaltı salonunda 18 yıldır çalıştığını ifade eden 70 yaşındaki Leyla Arıkan, işini severek yaptığını söyledi. Gözleme yapmayı daha çok küçükken annesinden öğrendiğini dile getiren Arıkan, "18 senedir aynı burada oturarak gözleme, katmer yapıyorum. Küçükken annemden öğrendiğim bu işi şimdi evimin ekonomisine katkı sağlamak üzere yapıyorum. Bir insanın kendi parasını kazanabilmesi çok güzel bir şey. İşlerimiz yoğun da oluyor güzel geçiyor. Yaz aylarında sac yanında bulunduğumuzdan dolayı çok bunaltıcı olsa da işlerimiz iyi gidiyor" sözlerini kullandı.

"Bilsem daha önce çalışmaya başlardım"

Aynı işletmede Leyla Arıkan'ın tam karşısında oturarak gözleme ve katmer yapan Huriye Tekeli ise 57 yaşında olduğunu, son 4 yıldır ise burada çalıştığını dile getirdi. İşlerinin iyi gittiğini söyleyen Tekeli, "Çok güzel gidiyor. Eve katkıda bulunmak, çalışmak iyi bir şey. Bilsem daha önce çalışırdım. Ev hanımıydım, sonradan bir işe girip çalışmaya başladım. Burada bizi camın arkasından gören müşteriler güzel tepkiler gösteriyor, gelip fotoğraf çekinmeye geldikleri oluyor. Yaptığımız gözlemeleri de beğeniyorlar ve 'aynı annemin yaptığı gibi' diyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı