Gözleme ile Hayata Tutundu

Sivas'ta yaşayan 10 çocuk annesi, yaşadığı sıkıntılar karşısında pes etmeyerek, açtığı gözleme dükkanında elde ettiği gelirle hayata tutunma mücadelesini sürdürüyor. Sivas'ta yaşayan Gülhan Şimşek (44) isimli anne çocukları için verdiği mücadele ile dikkat çekiyor. İlk evliliğinden iki çocuk sahibi olan Şimşek, eşi hayatını kaybedince çocuklarını büyütebilmek için ikinci bir evlilik daha yapmış. Bu evlilikten de üç çocuğu olan anne aynı zamanda evlendiği eşinin de beş çocuğunu büyütmüş. Çocukların sağlık sorunlarından dolayı sürekli Yıldızeli İlçesinden Sivas'a gelip gitmek zorunda kalınca Sivas'ta yaşamaya karar vermiş. Ailesinin Sivas'ta kendisine tahsis ettiği evde 10 çocuğundan tedavileri süren 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şimşek evinin karşısında açtığı gözleme dükkanında gözleme yapıp satarak hem evini geçindiriyor hem de çocuklarını büyütüyor.



KADIN BAŞINA YAPAMAZSIN DEDİLER



Şimşek, yaptığı ilk evlilikte eşinin hayatını kaybettiğini, ikinci evlilik yaptığını, 10 çocuğu büyütmeye çalışırken aynı anda sağlık sorunları bulunan üç çocuğu için sürekli Yıldızeli İlçesinden Sivas'a gelip gittiğini belirtip, "Sivas'a 6 sene gittim geldim. Baktım olmuyor, babam da ev verince çıktım geldim. Burada ki mücadelem başladı. Temizliğe gittim. Temizlik yaparak kazandığım para ile un aldım, patates aldım. Komşularda sac alarak bana destek oldu. Evin balkonunda gözleme yaparak satmaya başladım. Komşular rahatsız olunca başka bir yer bulmam gerekti. Evin karşısında bulunan dükkanı kiralamak istedim. Mahalleli ve muhtarımız bana kefil olunca dükkanı kiraladım. İnşaat işlerini ve temizliğini kendi ellerimle yaparak dükkanı bu hale getirdim. Bana herkes 'kadın başınla bu işleri yapamazsın' dedi. Ben pes etmeyeceğim, bırakmayacağım dedim. Gecemi güdümüze kattım çok şükür rabbime bugünlere geldim. İki kızım var. Çok zorluklar geçirdim. Ama bu sene iyim" dedi.



KADINLAR BOŞ DURMASIN



Kendisi gibi kadınlara seslenip, çalışmaları çağrısında bulunan Şimşek, "Dükkanımda gözleme yapıyorum. Ispanaklı, patatesli yapıyorum. Ben geceleri evde su böreği yapıyorum. Bayramda tatlılar yapıyorum. Günlük kazancım iyiydi. Ama şuan azaldı. Kışın etkisiyle tabi. Yoksa yazın bahara doğru çok iyi işlerim. Öğrenciler, öğretmenler geliyor. Çok sevinçliyim. Bir bayan boş durmasın. Gidip de bir bayanın veya erkeğin emrine girmesin. Kendi gücü ile kendi ayağında dursun. "dedi.



Şimşek'in 11. sınıf öğrencisi FMF (Ailevi akdeniz ateşi) hastası olan kızı Sümeyra Şimşek, annesi ile gurur duyduklarını belirtip, "FMF hastasıyım. Genetik bir hastalık. Bunun ileri seviyesi de var. Rabbime şükür benim hastalığım o kadar ileri seviyede değil. Annem sayesinde hastalığımı unutmaya çalışıyorum. Dükkan açması konusuna ben dua etmiştim. Allah yardım etti. Dükkanı açtık. İlk günlerde çok güzeldi. Tabi ufak bir şikayetim var. Annem bizimle ilgilenmiyor. Tabi o kadar da olacak. Çünkü bir iş kadını oldu. Annemle artık çok gurur duyuyorum. Çünkü tek başına ayakları üstünde duruyor" dedi.



(İHA)