13.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:58

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamam köyünde gözleme hayrı ve yağmur duası yapıldı.



Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen gözleme hayrında köylü kadınların okul bahçesine kurulan saçlarda hayırseverlerden temin edilen un ve yağdan pişirdikleri yaklaşık 600 gözleme köy halkına ve köy içinden geçen araç sahiplerine dağıtıldı. Daha sonra ise topluca yağmur duası yapıldı.



Gözleme hayrına katkılarından dolayı hayırsever köy halkına ve kadınlara teşekkür eden Muhtar Ahmet Çalışkan," Allah herkesten razı olsun. Son dönemlerde yağmur yağmadığı için çiftçilerimiz kuraklıktan ekinleri ekemedi. Kış yaklaşıyor, eğer yağmur yağmadan kar yağacak olursa çiftçi ekinini ekemeyecek. Yapılan hayır ve dualar hürmetine inşallah bol yağmur yağar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA