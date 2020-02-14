Gözlem altındaki vatandaşlar hastaneden valizlerle ayrıldı
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Gözlem altındaki vatandaşlar hastaneden valizlerle ayrıldı

Çin'den tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan vatandaşlar, gözlem süresinin dolmasının ardından valizlerini toplayarak hastaneden ayrıldı.

14.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:39
Gözlem altındaki vatandaşlar hastaneden valizlerle ayrıldı

Çin'den tahliye edilerek 'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan vatandaşlar, gözlem süresinin dolmasının ardından valizlerini toplayarak hastaneden ayrıldı.


Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan vatandaşların gözlem süresi doldu. Vatandaşların valizlerini hazırlayarak hastaneden ayrıldığı görüntüler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 14 gün kaldıkları odalarından eşyalarını toplayarak ayrılan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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