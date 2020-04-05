Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı
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Zonguldak, Ukrayna

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir gözlem altında tutulan 49 tır şoförü, 14 günlük gözlem süresinin ardından kaldıkları yurttan ayrıldı.

05.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:00
Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir gözlem altında tutulan 49 tır şoförü, 14 günlük gözlem süresinin ardından kaldıkları yurttan ayrıldı.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirilen tır şoförlerinden 49'unun 14 günlük gözlem süreleri sona erdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait yurtta gözlem altında tutulan 49 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi. Tır sürücülerinin evlerine gönderilmesi için yurt binası önünde hazırlık yapıldı. Minibüsler yurt binası önünde hazır bekletildi. Eşyalarıyla birlikte sosyal mesafe kuralına uygun olarak minibüslere bindirilen 49 kişiden 32'si tır parkında bulunan tırlarının yanına götürüldü. Tırlarını alan sürücüler evlerinin yolunu tuttu. Diğer sürücüler ise minibüsler ile evlerine gönderilecek.

Ukrayna'nın Chornomorsk limanından kalkan Ro-Ro gemisi geçen 22 Mart günü ilk olarak 51 Türk tır şoförünü, 28 Mart günü 34 tır şoförünü, 29 Mart günü 18 tır şoförünü ve son olarak da 1 Nisan günü 17 tır şoförünü Zonguldak'a getirmişti. AFAD koordinesinde gemiden inen tırlar özel kıyafetli ekiplerce dezenfekte edilmiş, 120 tır şoförü KYK yurdunda gözlem altına alınmıştı. Gözlem süresi sona eren tır sürücüleri yurt binasından ayrılırken diğer gözlem altındaki sürücülerin el sallaması dikkat çekti. Gözlem altında bulunanlara sosyolog ve psikologların destek sunduğu öğrenildi.

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı

Kaynak: İHA

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Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı
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