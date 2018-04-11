Gözkaya Köyüne Dev Türk Bayrağı

Kadınların iş hayatında daha çok yer alması için hazırlanan Toplum ve Aile Merkezleri (TADEM) projesi katılımcıları ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay tarafından Suriye sınırında bulunan Kilis'in Gözkaya köyüne yaptırılan dev bayrak direğine, törenle Türk bayrağı çekildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve Toplum ve Aile Merkezleri projesinden (TADEM) çok sayıda kadın, Suriye sınırında görev yapan güvenlik güçlerine destek olmak için bölgeye gitti. Milletvekili Günay, bayrağı yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Hanifi Şimşek ve TADEM üyeleri ile birlikte Türk bayrağını göndere çekti. Kilis'teki vatandaşlara ve sınırda görev yapan askerlere destek vermek amacıyla yapılan ziyarette, ayrıca şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

"Bu gönül bağını pekiştireceğiz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay yaptığı konuşmada, "Eskişehir'den sanayici Hanifi Şimşek'in sınırda yaptırdığı bayrak direği için ülkem ve milletim adına teşekkür ederim. Canların feda edildiği şanlı bayrağımızın sıfır noktasında dalgalanması düşmanlar için kabus, milletimiz ve dostlarımız için umuttur, bağımsızlık simgesidir. Devlet, millet, asker el ele ilelebet dalgalanacaktır. Gözkaya köyü sınırımızın sıfır noktasında bir köyümüz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarından önce çok sıkıntı çekmişler. Zeytin Dalı operasyonunun ilk haftalarında operasyon buradan yönetilmiş ve bu nedenle de hep hedefte olmuş. Bölge halkının hem askerimize hem de devletimize verdiği içten desteği burada gördük. Eskişehirli kadınlarımız ile onlara destek olmak için buradayız. Çeşitli programlarla bu gönül bağını pekiştireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden mektup ve resim götürdüler

Tören sonrası heyet, Kocabeyli Jandarma Karakolunu da ziyaret etti. Eskişehir'de okuyan öğrencilerin Mehmetçikler için yazdığı mektuplar ve yaptıkları resimler, terör örgütlerine karşı mücadele eden güvenlik güçlerine teslim edildi. Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Ersin Arslan, yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Türk milleti için her zaman görevlerinin başında olduklarını söyledi. Arslan, bölge halkından büyük destek gördüklerini belirterek, "1920'lerde Fransız işgaline karşı destan yazan halkımız, şimdi yine şanlı ordumuzun yanında. Bu bize büyük güç veriyor" cümlelerine yer verdi.

Bayrak törenine Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Hanifi Şimşek, TADEM Koordinatörü Bayram Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR