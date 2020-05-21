Gözetleme kulelerinde koronavirüsten uzak kesintisiz nöbetteler
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Gözetleme kulelerinde koronavirüsten uzak kesintisiz nöbetteler

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 58 gözetleme kulesinde görevli ormancılar, yangınlara anında müdahale edilebilmesi için 7 gün 24 saat gözetleme yapıyor.

Gözetleme kulelerinde koronavirüsten uzak kesintisiz nöbetteler
21.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:32

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 58 gözetleme kulesinde görevli ormancılar, yangınlara anında müdahale edilebilmesi için 7 gün 24 saat gözetleme yapıyor.

Kentlerin akciğerleri olan ormanlar, yangın gözetleme kulelerinden kesintisiz şekilde kontrol edilerek yangınlara karşı korunuyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Muğla ve Aydın'da da 58 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.

Yılın her günü 24 saat aralıksız ormanların gözetlendiği kulelerin ana amacı, olası bir yangının henüz duman aşamasındayken söndürme ekiplerine bildirilmesi.

Hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, bulundukları bölgede "emanet" olarak gördükleri ormanlara gözü gibi bakıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da kulelerde izole bir hayat süren ormancılar, yaz aylarının gelmesiyle dikkatlerini yangınlara karşı daha da yoğunlaştırdı.

3 dakikada tüm alanı tarayan kamera sistemi kuruldu

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla yangın riskinin de oluşmaya başladığını, ekiplerin acil durumlara her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bölgede sezonun ilk büyük yangının dün Milas Kısırlar'da yaşandığını hatırlatan Yaprak, havadan ve karadan anında müdahaleyle yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

Kulelerden 8'inde 10 bin metre mesafeyi gören ve 3 dakikada tüm alanı tarayan kamera sistemi kurduklarını anlatan Yaprak, "Sadece orman alanlarına değil, kırsal alanlarda da yangına müdahale ediyoruz. Muğla'daki orman varlığı çok kıymetli. Amacımız yangına en kısa sürede ulaşarak müdahale etmek." diye konuştu.

Sakartepe Yangın Gözetleme Kulesinde görevli Gürkan Akyar ise hava sıcaklıklarının artmasıyla alarma durumuna geçtiklerini ifade etti.

Sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanları hem kamera hem de dürbünlerle izlediklerini vurgulayan Akyar, "Telsizle her yarım saatte bir durumu rapor ediyoruz. Olası bir acil durumda da ilk müdahale ekibini bölgeye yönlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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