Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması", Ağrı Alparslan Ortaokulunda da başladı.

Bakan Selçuk'un teşvikiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanan gözetimsiz sınav, Ağrı'da pilot olarak seçilen Alparslan Ortaokulunda hayata geçirildi.

"Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatılan uygulama dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda 8/F sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sınav kağıtlarını dağıtan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda gözetimsiz sınav yapıldığını öğrendiğinde gelip görmek istediğini söyledi.

Okul idaresi ve ilk sınavı yapacak öğretmenin öğrencilerine çok güvendiğini ifade eden Tekin, "Öğrenciler de kendilerine çok güveniyorlar. Ben de sınav kağıtlarını dağıttım. Sınıftan çıkacağız ve öğrencileri yalnız bırakacağız. Sınıf, gözetmen olmadan öğrencilerimize kalacak. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, özellikle illerimizde gözetmensiz sınavı dile getirdi. Gündeme getirdiği andan itibaren ilimizde uygulamaya başladık. Pilot olarak da bu okulumuzu seçtik. Diğer okullarımızda da bunu yaygınlaştıracağız. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

"Bize güvenmelisiniz. Biz bunu yapabiliriz"

Sınıf öğretmeni Yasin Aybay, 14 yıldır görev yaptığı okulda uygulamanın başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Aybay, "Öğrencilerime çok güveniyorum. İnşallah yüzümüzü karar çıkartmazlar ve örnek oluruz. Biz de bu ilkin heyecanını yaşıyoruz. Artık inşallah hep birlikte başarırız. Her şey öğrencilerimizin elinde. Biz onlara güveniyoruz." dedi.

Projeden dolayı Bakan Selçuk, okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler de kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Helin Keskin, uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğine inandığını belirterek, "Bize güvenmelisiniz. Biz bunu yapabiliriz. Bununla öncelikle kendimize olan güvenimiz artar. Bence bu uygulama her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.

"Babamın tayini nedeniyle Ağrı'ya geldik" diyen Furkan Özbilek de şöyle konuştu:

"Bence bu mantıklı bir proje. En azından bize güvendiklerini görebiliyoruz. Önümüzde bir LGS sınavı var. En azından ona bir hazırlık gibi olacak. Çok heyecanlıyım. Bize güvendiklerini söyledikleri için Bakanımız Ziya Selçuk'a da teşekkür ediyorum."