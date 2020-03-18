Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti
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Sivas, Polis, 3. Sayfa

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti Sivas'ta korona virüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

18.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:34
Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

SİVAS - Sivas'ta korona virüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

Sivas'ta korona virüs şüphesi ile Numune Hastanesi'nde oluşturulan izole edilmiş ünitede gözetim altında tutulan bir hasta, güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren takip sonrasında hastayı bulup ikna yoluyla olay yerine çağrılan ambulansa bildirip yeniden hastaneye dönmesini sağladı.

Kaynak: İHA

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