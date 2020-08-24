Gözdeki sinsi hastalık: glokom Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Celal Yeter, belirti vermeden sinsice ilerleyen bu hastalık hakkında açıklamalarda bulundu.

Glokom, görme siniri dediğimiz optik sinirin etkilenmesine bağlı, ilerleyici görme alanı kayıplarına sebep olan bir göz hastalığıdır. Bu hastalıkta çoğunlukla göz içi basıncın yüksek olduğunu söyleyen Op. Dr. Celal Yeter, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı hastalarda göz içi basıncı normal iken, bazı hastalarda basınç yüksek olmasına rağmen görme sinir hasarı olmaz. Hastalık, kişilere göre farklı şekillerde seyredebilir. Genetik, çevresel ve de ırksal faktörler bu hastalığa sebep olabilir. Diyabeti,hipertansiyonu olan hastalarda ve siyah ırkta daha fazla görülebilir. Hastalık genellikle belirti vermez, hastanın herhangi bir şikayeti olmaz. Ender de olsa baş ağrısı, göz ağrısı gibi bulgular görülebilir ama çoğunlukla herhangi bir belirti görülmez. Bu sebepten dolayı da hastalar çoğu zaman ilerlemeden farkına varmaz. Ancak kişi göz muayenesine geldiğinde, poliklinik ortamında ölçüm yapılırsa muayenede hastalık olup olmadığı anlaşılır. Genelde hastalar hiç tedavi görmeden, görme alanı kaybı şikayetleri ile geldiğinde görme siniri en az %40 etkilenmiş oluyor. Bu da oldukça yüksek bir oran. Tedavi edilmediğinde de mutlak körlüğe sebep olabilir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için düzenli aralıkla göz muayenesi yaptırmak ve de göz basıncını ölçtürmek oldukça önemlidir. "

HASTALIKTA GENETİK YATKINLIĞIN ETKİSİ BÜYÜK

Glokom teşhisi konulduktan sonra damla tedavileri ile büyük oranda şikayetlerin kontrol altına alındığını belirten Yeter,: "Ender görülse de ilaçlara cevap vermeyen hastalar da oluyor. Onların ameliyat ile tedavi etmekteyiz. Bu aşamaya gelmemesi için de özellikle ailesindeki bireylerde göz tansiyonu görülen kişilerin göz muayenelerini aksatmamaları gerekir. Çünkü genetik yatkınlığın hastalığın görülmesinde önemli bir etken olduğunun unutulmamalıdır." diye ekledi.

Kaynak: Bültenler