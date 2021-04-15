Gözde Türker kimdir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker biyografisi!

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında, nereli? Gözde Türker mesleği nedir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker hayatı ve biyografisi nedir?