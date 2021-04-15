Gözde Türker kimdir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker biyografisi!
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Gözde Türker kimdir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker biyografisi!

Gözde Türker kimdir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında, nereli? Gözde Türker mesleği nedir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker hayatı ve biyografisi nedir?

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Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında, nereli? Gözde Türker mesleği nedir? Kardeşlerim Harika karakterini kim canlandırıyor? Gözde Türker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine Gözde Türker hayat veriyor.

Gözde Türker, 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi.

2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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