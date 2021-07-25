Gözde Türker dünyaevine girdi

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, Anıl Güler ile evlendi. Güzel oyuncu pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti.

Oyuncu Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile akşam saatlerinde evlendi.Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Anıl Güler ile nişanlanan Gözde Türker, evliliğin uzun süredir gündemlerinde olduğundan ancak pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarından bahsetmişti. Anıl Güler ve Gözde Türker çiftinin dört gözle bekledikleri gün nihayet gelip çattı. Çift dün akşam saatlerinde dünyaevine girdi.

Kaynak: Snob Magazin